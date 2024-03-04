Sanat Dostları topluluğu Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) İl Temsilcisi Ahmet Güngör ile 27 yıldır görev yapan ve geçtiğimiz günlerde ayrılan Nuriye Yıldırım’a teşekkür plaketi verdi.

27 yıldır ÇEKVA’da faaliyetlerini sürdüren Sanat Dostları, ÇEKVA İl Temsilcisi Ahmet Güngör ile bir süre önce il dışına gitmesinden dolayı ayrılan sekreter Nuriye Yıldırım’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdiler.

Uzun yıllardır verdiği desteklerden dolayı Ahmet Güngör’e teşekkür plaketini Sanat Dostları takdim ederken, Nuriye Yıldırım’a ise plaketini Ahmet Güngör vererek şimdiye kadarki emeklerinden dolayı teşekkür etti.