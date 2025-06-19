Çorum sanayi esnafı, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanica Fuarını gezdi.

Fuarın ardından ise Çanakkale Şehitlik Abidesine kültür gezisi düzenlendi. İstanbul ve Çanakkale gezileri oldukça verimli geçti.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE GEZİSİ GELENEKSEL HALE GETİRİLDİ

Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerine yönelik İstanbul ve Çanakkale gezisi düzenledi.

Oda üyeleri, geleneksel hale getirilen İstanbul Automechanica Fuarı’na bu yıl da katılım sağladı.

Sanayi esnafı, fuarda uluslararası otomotiv, üretim, dağıtım ve tamir alanındaki yenilikleri yakından görme fırsatı buldu, teknolojik gelişmeleri inceledi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ YAKINDAN İNCELEDİLER

Fuarı karış karış gezen oda üyeleri ayrıca parça ve şasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarım-bakım, rot-balans, servis, araç yıkama ve yönetim konuları gibi pek çok yeni teknoloji hakkında bilgiler edindiler ve alışveriş yapma imkanı buldular.

Çorumlular, ayrıca Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu’nun standına da uğrak vererek, federasyon yetkilileri ile görüş alışverişinde bulundu.

2025 Automechanika İstanbul Fuarı kapsamında May Fren Sistemleri’nin standını ziyaret eden Çorum heyeti, yeni ürünler hakkında bilgi aldı, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

“FUARLAR, UFKUMUZU AÇIYOR”

Automechanica Fuarı’nın Çorum sanayi esnafı için yeni teknolojileri ve iş alanlarını keşfetmesi, ufuklarının gelişmesi için önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, “Oda üyelerimizi imkanlarımız elverdiğince, sektörümüzle ilgili gelişmelerden haberdar etmek amacıyla bu tür fuarlara katılımlarını sağlıyoruz. Fuarlar bu nedenle bizim için çok büyük önem taşıyor” dedi.

Necmettin Uzun, fuar gezilerinin önümüzdeki yıllarda da süreceğini sözlerine ekledi.

Çorum ekibi, fuar gezisinin ardından İstanbul Boğazında tekne turu yaparak yorgunluk giderdi.

ŞEHİTLER DİYARINDA DUYGU DOLU ANLAR…

İstanbul TÜYAP’taki fuardan sonra da atalarımızın vatanımız için şehit olduğu Çanakkale’ye gezi düzenlendi. Çorum ekibi, tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Şehitliğini ve müzeyi gezdi.

Katılımcılar, rehber eşliğinde tarihin akışını değiştiren şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmeyi ihmal etmediler. Oda üyeleri, şehitlerimiz için bol bol dua etti, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

İstanbul Fuarının ardından şehitler diyarı Çanakkale’yi gezen oda üyeleri de, Çanakkale Destanı’nın yazıldığı topraklarda olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen Oda Başkanları Necmettin Uzun ve oda yöneticilerine teşekkür ettiler.

Oda Başkanı Necmettin Uzun ise, fuar gezisine katkı ve desteklerinden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, ÇESOB Başkanı Recep Gür, diğer katılımcılara teşekkür etti.

Uzun, “Savaşın gerçekleştiği önemli yerleri gezerek, Çanakkale Zaferi'nin anlamını bir kez daha derinlemesine anladık. Bu eşsiz tarihi deneyimi yaşadık.

Bu yolculukta bize eşlik eden herkese teşekkür ederim” dedi.