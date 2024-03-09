Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, sanayi esnafının yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesi talebine kayıtsız kalmadı.

Bu durumu Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya aktaran Necmettin Uzun, Vali Dağlı’nın YEDAŞ’a verdiği talimat doğrultusunda sokak lambalarının bir bir değiştirilmesini sağladı.

Yanmayan lambalar yüzünden akşam olunca sanayinin karanlığa büründüğünü ve bunu fırsat bilen bazı kişilerin sanayide cirit atmaya başladığını söyleyen Oda Başkanı Uzun, konuyu Vali Dağlı ile paylaştığını, Dağlı’nın da bir talimatı ile lambaların YEDAŞ ekipleri tarafından değiştirildiğini söyledi.