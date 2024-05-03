Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan hurda araç ve malzemeler bir bir kaldırılırken, sanayi sitesinin cadde ve sokakları da rahat bir nefes almış oldu.

Çorum Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ile Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği çerçevesinde Çorum Sanayi Sitesi’nin cadde ve sokaklarına gelişigüzel park edilmiş hurda araç ve malzemelerin kaldırılması için denetim ekibi oluşturuldu.

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, emniyet mensupları ve Oda Başkanı Necmettin Uzun tarafından yapılan denetimlerde sanayideki tüm hurda araç ve malzemelerin sahipleri bir bir uyarılarak, malzemelerin kaldırılması istendi.

Yapılan denetim ve uyarılar sonucu sanayide görüntü kirliliği oluşturan ve araç trafiğini engelleyen tüm hurda araç ve malzemeler bir bir kaldırılırken, uygulama ile sanayinin cadde ve sokakları da rahat bir nefes aldı.

Sanayi esnafı tarafından takdir toplayan denetimler ile ilgili açıklamada bulunan Oda Başkanı Necmettin Uzun, bu uygulamayı gören araç sahipleri ve esnafın da çalışmaya destek verdiklerini söyledi. Uzun, sahibini tespit edemedikleri hurda araç ve malzemelerin ise farklı alanlarda geçici bir süre muhafaza altına alınacağını kaydetti.

Denetimler sona erdiğinde sanayinin daha temiz ve daha modern bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Uzun, bu konuda işlerini kolaylaştıran ve kendilerine destek veren başta Çorum Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm sanayi esnafına teşekkür etti.

Başkan Uzun ayrıca, denetimlerin bu hafta içi de devam edeceğini dile getirerek, hurda sahiplerine cezai işlemlere maruz kalmamaları için biran önce malzemeleri kaldırmaları çağrısında bulundu.