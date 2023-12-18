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Şanlıurfaspor Kulübü transfere erken başladı. Sarı yeşilli kulüp forvet tranferinde Arjantin Ligi'nde San Martin forması giyen Fernando Emanuel Dening’i transfer etti.

Trendyol 1. Ligde mücadele eden Astor Enerji Şanlıurfaspor’da ara transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Astor Enerji Şanlıurfaspor, Arjantin Ligi'nde San Martin forması giyen Arjantinli sağ kanat oyuncusu Emanuel Dening ile resmen anlaştı.

Şanlıurfaspor, sağ kanadını Arjantin Ligi'nde San Martin forması giyen ve ülkemizde 2017-18 sezonunda Yeni Malatyaspor’da oynayan Fernando Emanuel Dening ile güçlendirdi.

Fernando Emanuel Dening için Şanlıurfaspor tesislerinde yapılan imza törenine Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol da katıldı.