Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, yaptığı açıklamada, hayvancılık sektörünü sarsan şap krizinin ağır sonuçlarıyla yüzleştiklerini belirterek, “Salgın yalnızca tarımsal üretimi etkilemekle kalmadı, aynı zamanda ülke yönetiminin riskleri öngörme ve yönetme kapasitesini de tartışmaya açtı” dedi.

Riskler zamanında öngörülmez ve yönetilmezse, küçük bir sorunun bile büyük bir ekonomik ve sosyal felakete dönüşebileceğini vurgulayan Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, “Şap krizinde riskler yeterince öngörülmedi, alınan önlemler yetersiz kaldı, güçlü eylem planları devreye sokulamadı. Sonuç olarak yönetimsel zayıflık krizi derinleştirdi ve milyarlarca dolarlık zararın önüne geçilemedi” dedi.

SAT-1 virüsünün İran’da görüldüğünde Bakanlık tarafından aylar önce raporlandığını hatırlatan Nurullah Müstet, “Türkiye’de ilk vaka 2 Mayıs’ta tespit edildi, 8 Mayıs’ta 1,5 milyon doz aşı sahaya sürüldü. Yani bulaş, raporlama ve ilk müdahale adımları vaktinde atıldı. Oysa risk yönetimi yalnızca ilk müdahaleyle sınırlı değildir. Doğru yönetim, öngörülmeyen durumlara ve handikaplara da hazırlıklı olmayı gerektirir. Kurban Bayramı bu handikaplardan biriydi. Hayvan hareketliliği etkin ve doğru hesaplanamadı, sahada yeterli teknik personel bulunmadığı için aşılamalar denetlenemedi. Riskin her aşaması sistematik biçimde yönetilemedi. Bayram dönemi öngörüsüzlükle birleşince kriz daha da derinleşti. Yetkililer Mayıs’tan bu yana 13 milyon doz aşıyı sahaya ulaştırıldı. Ancak resmi kayıtlara göre 17 milyon, fiiliyatta ise 13–14 milyon civarında büyükbaş hayvan bulunuyor. Eğer ülkenin %60’ı risk altındaysa, en az 10 milyon hayvanın acil aşılanması gerekir. O halde sorular açık: Gerçekte kaç hayvana aşı yapıldı? 13 milyon doz uygulandıysa, sorun neden bu kadar büyüdü? Saha gözlemleri birçok bölgede hayvanların aşılanmadığını, aşılananların da yeterli bağışıklık kazanmadığını ortaya koydu. Bu tablo, aşı tedariki ve uygulamasında ciddi zafiyetler olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Devletin kriz anında üreticisini ve köylüsünü korumakla yükümlü olduğunu belirten Nurullah Müstet, “Şap krizinde bu sorumluluk yerine getirilmedi. 5000 yıllık devlet geleneğimiz, bilgi, teknoloji ve tecrübemiz olmasına rağmen vizyoner bir duruş gösterilemedi. İki yıl önce SAT-2 salgınında başarılı bir sınav verildi. Antrenmanlı olmamıza rağmen bugün aynı başarı tekrarlanamadı. Mevcut yönetim üreticinin ve köylünün yanında olduğunu kanıtlayamadı. 5 milyar dolarlık zararın hesabı hâlâ verilebilmiş değil. Bu tablo değişim ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır” diyerek açıklamasını tamamladı.