Eğitim-İş, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıldönümünü coşku dolu bir balo ile kutladı.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Çorum Şubesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları çerçevesinde “Cumhuriyet Balosu” düzenlendi.

Balo, Güleryüz Restoran’da yoğun bir katılım ve coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel ve sendika yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Genel Örgütlenme Sekreteri Sadık Doğrul, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Büro-İş Genel Sekreteri Şahabettin Aşlar, Büro-İş Genel Mali Sekreteri Binali Keskin, Genel Sağlık-İş Merkez Yönetim Kurulu Yöneticisi Genel Hukuk Sekreteri Yalçın Çiftçi, CHP Belediye Meclisi Üyesi Aslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, bazı CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Eğitim-İş Çankırı Temsilcilik Başkanı Mustafa Şamasas, Örgütlenme Sekreteri Banu Şamasas, Genel Sağlık-İş Sinop Temsilcilik Başkanı Mustafa Aykaç, Türk-İş Sinop Şube Başkanı Muhittin Durdu, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Genel Örgütlenme Sekreteri Sadık Doğrul, birer konuşma yaptı.

Canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Grup İhtiyar Heyeti üyeleri, yerel sanatçılar İbrahim Sarıca, İsmail Bilgin, Hüseyin Uysal ve saz arkadaşları katılımcılara coşku dolu saatler yaşattı.

Halaylarla ve çeşitli oyunlarla devam eden gecede ayrıca Türk bayrakları eşliğinde İzmir Marşı ve Eğitim-İş Marşı okundu. CHP Belediye Meclis Üyesi Aslan Kaya’nın da Nazım Hikmet’ten bir şiir okuduğu etkinlikte davetliler doyasıya eğlendi, hep birlikte cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Etkinliğin sunumunu ise Eğitim-İş Yönetim Kurulu Üyesi Derya Asiltürk yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim İş Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, “Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, özgür birey olma iradesidir. Cumhuriyet, halkın kendi kaderini tayin etme hakkıdır. Cumhuriyet, eğitimle, emekle, dayanışmayla büyüyen bir aydınlanma meşalesidir. Ve biz, bu meşaleyi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci çizgisinden sapmadan, Eğitim-İş’in onurlu yürüyüşüyle taşıyoruz” dedi.

Tuba Demirel, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bu sofrada, sadece bir yemek paylaşmıyoruz; bir ideali, bir mücadeleyi, bir kararlılığı paylaşıyoruz. Cumhuriyetin değerleri her geçen gün biraz daha aşındırılmaya çalışılıyor. Eğitimde laiklik hedef alınmış, liyakat yerini kayırmacılığa bırakmış, yoksulluk ve adaletsizlik eğitim sisteminin duvarlarına işlemiştir.

Ancak biz, Eğitim-İş’in devrimci geleneğinden gelen öğretmenler olarak, yılmayacağız. Atatürk’ün öğretmenlerine yakışır bir kararlılıkla, laik, bilimsel, kamusal ve eşit eğitim mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz biliyoruz ki;

Cumhuriyet, ancak eğitim emekçileri dimdik ayakta durdukça yaşayacaktır. Ve Eğitim-İş, o direncin, o bilincin, o kararlılığın adıdır.”

