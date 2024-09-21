Çorum FK yarın oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan ve tüm futbolcular katıldığı antrenman çabukluk ve çeviklik hareketlerinin ardından savunma taktiğini çalıştılar.

Önceki gün hücum taktikleri üzerinde duran ve futbolculara özel bir program uygulayan Teknik Direktör Serkan Özbalta dünde savunma taktiğini çalıştırdı.

Bu çalışmada futbolculara bireysel uyarılarda bulunan teknik heyet takım halinde savunmayı yaptırmaya çalıştı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 17’de yapacağı kısa süreli taktik ve ardından ter antrenmanı ile Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından açıklanacak maç kadrosu tesislerde kampa girecek.