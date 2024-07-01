Çorum FK yeni sezon transferinde Alanya Kestelspor’dan genç savunma oyuncusu Berkay Arı’yı renklerine bağladı.

2003 Ermenek doğumlu Berkay Arı Şimşek Gençlikspor, Antalya Sağlıkspor, ve Antalyaspor alt yapılarına forma giydikten sonra 2020 yılından itibaren Alanya Kestelspor’da profesyonel olarak forma giydi.

Bugüne kadar Elit Akademi U 15, U 16 ve U 17 liglerinde 56 maça çıkan Berkay Arı 3. ligde 74 Türkiye Kupasında ise 8 maça çıktı.

Geçen sezon Alanya Kestelspor’da 28 maça çıkan Berkay Arı takımı ile play-off ilk maçında Tokat Belediyespor’a yenilerek veda etti.

Berkay Arı Futbol Federasyonunun bu sezon koyduğu 2002 doğumlu futbolcu oynatma zorunluluğu nedeni ile savunmaya alternatif isim olarak kadroya katıldığı öğrenildi.