Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi'nin 84 milyarlık Delice-Çorum etabının yapım işi ihalesine dair detay bilgiler verirken, CHP'nin ihaleye neden karşı çıktığını yazdı.

ÇORUM’UN 100 YILLIK HAYALİ

Öztürk, 'CHP 84 milyarlık ihaleye niçin karşı çıktı?' başlıklı yazısında, sanayisi, ihracatı ile süper lige çıkan Çorum'da demiryolunun 100 yıllık hayal olduğunu, kentin ulaşım altyapısının tamamlanması halinde bölgenin lokomotifi olacağını ifade etti.

ÇORUM’UN KALKINMA HAMLESİ

Çorum'un havaalanında yaşadığı hayal kırıklığını hızlı trende yeniden yaşamak istemediğini vurgulayan Öztürk, Türkiye’nin stratejik noktasında konumlanan şehrin hızlı trenle Samsun'a bağlanarak topyekun kalkınma hamlesi yapmaya hazırlandığını vurguladı.

ÇORUMLULAR VE CHP TABANI ŞOKTA

Delice-Çorum Hızlı Tren ihalesine CHP ve bazı basın yaygın organlarından sert tepkilerin yükseldiğini hatırlatan Öztürk, CHP'nin bu çıkışının hem Çorumlular hem de CHP tabanında şok etkisine neden olduğunu vurguladı.

CHP’NİN HAMLESİNİ KISMEN SAVUNDU

CHP'nin Çorum'un demiryoluna değil ihalenin usulüne karşı çıktığını belirterek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Deniz Yılmaz’a da ayrıca mikrofon uzatarak öven Saygı Öztürk, bir nevi partinin de savunmasını yaptı.

Ancak yaşanan menfi gelişmelere Çorumlular'ın öfkelendiğini aktardı.

Gazeteci Saygı Öztürk, yazısında ‘dostum’ diye tanımladığı Gazeteci Mehmet Yolyapar’ın konuya ilişkin görüşlerine de yer verdi.

Saygı Öztürk, yazısının devamında özetle şu ifadelere yer verdi.

ÇORUM’UN HAKKINI TESLİM ETTİ

"Çorumlular, Türkiye'de tüm büyük yatırımların benzer yöntemlerle ihale edildiğini, sıra Çorum'un 100 yıldır beklediği yatırıma gelince 'şeffaf ihale' taleplerinin dile getirilmesinin, 'Çorum'a bu yatırım yapılmasın' demekle eşdeğer olduğunu belirtiyorlar. Özellikle de bu hattın yapımına başlanmasından sonra Çorum-Samsun etabının da ihale edileceği gerçeğini algılamayanlar, Delice-Çorum arasına tren yolu yapılmasını anlamsız buluyor, hatta dalga geçen sözlerine Çorumlular ateş püskürüyor.

CHP GENEL MERKEZİ NİYE BÖYLE?

Sağduyulu CHP'liler de 'ihale yöntemine karşı çıkarken, başta Çorum'u Amasya'nın Merzifon ilçesini ve Samsun'u bu kadar kırmanın, incitmenin manası var mıydı? Hızlı treni Türkiye'nin en önemli bölgelerinden Karadeniz'e çok mu görüyorlar? Şimdi AKP, bu bölgede 'Ce Ha Pe zihniyeti hızlı trene karşı çıktı!' diye propaganda yapacak. Kim bilir kaç yıl belimizi doğrultamayacağız. Bizim parti yöneticilerimiz, bölgesel hassasiyetleri hiç mi dikkate almayacaklar' diye dert yanıyorlar.