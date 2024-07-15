Orta Kuşak Futbol Turnuvası ikinci çeyrek final maçında Saylan Çelik, Çopraşıklı Deli Kadirspor’u 2-1 yenerek ikinci yarı finalist oldu.

Maçın ilk yarısını Ali Koçak’ın attığı golle 1-0 öre geçen Saylan Çelik ilk yarının son dakikalarında Yakup’un attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarının başında tecrübeli futbolcu Ali Kocak bir kez daha sahneye çıktı ve takımının kendisinin ikinci golünü attı.

Kalan bölümde Çopraşıklı Deli Kadirspor’un beraberlik çabası sonuç vermedi ve maçtan 2-1 galip ayrılan Saylan Çelik yarı finalde Beyaz Saray Düğün Salonlarının rakibi oldu.