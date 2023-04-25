YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum’un yıllardan beri devletten hak ettiği yatırım ve hizmeti almamasının nedeninin seçilenlerin temsil noktasında da yetersizliğinden kaynaklandığını ileri sürerek, “Allah’ın izniyle milletvekili seçildiğimizde Çorum hak ettiği yatırımları mutlaka alacaktır” dedi.

Ülkücüler Platformu tarafından MHP Milletvekili Adayları Vahit Kayrıcı, Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek için destek kahvaltısı düzenlendi.

Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren İskele Park Kafe’deki düzenlenen kahvaltı programına milletvekili adaylarının yanısıra Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, MHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Selim Güloğlu, Çorum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş, Bayat Mahallesi Muhtarı Fikret Külcü, Karacaköy Muhtarı Salih Biçer, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fatih Gök, eski il başkanları Mehmet Akif Aras ve Arslan Kaynar, Eski Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ile birlikte yaklaşık 200 civarında davetli topluluğu katıldı.

‘TARİHİ BİR SEÇİME GİDİYORUZ’

Kahvaltı programında konuşan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, organizasyonun düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

14 Mayıs seçimleriyle ilgili de konuşan Kayrıcı, seçimlerin Türkiye açısından tarihi bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Ülkenin geleceğini etkileyecek varlık ve yokluk seçimi olan 14 Mayıs seçimlerinde bir yanda ülkenin geleceğini düşünen, bir yanda ise bölüp parçalamak isteyenlerin olduğunu ileri süren Kayrıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeleri hatırlatırken, Cumhur İttifakı’nın oluşmasındaki nedenleri de dile getirdi.

‘YALAN DOLAN İÇEREN VAATLERE KANMAYALIM’

Dünyayı yeniden dizayn etmeye çalışan birtakım güçlerin Türkiye için de hesaplarının olduğunu söyleyen Kayrıcı, “İçerdeki işbirlikçilerini de bir masa etrafında toplayan şer güçleri, ülkemiz üzerindeki planlarını hayata geçirmek için düğmeye bastılar. Arkadaşlar uyanık olmamız lazım. Bunların yalan-dolan içeren vaatlerine kanmamalıyız. Bunların derdi, ülkemizde kaos ortamı yaratmaktır. Dünyada yaşanan salgın ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte oluşan olumsuzluktan kaynaklı ekonomik sıkıntıları kullanıyorlar. Şu unutulmamalıdır ki, ülkesi olmayanın ekonomisi olmaz” diye konuştu.

‘TERÖRİSTLERE AF GETİRECEKLER’

Kayrıcı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Zillet ittifakının söylediği şeyler çok açık, biz iktidara geldiğimizde bebek katili Abdullah Öcalan dahil bütün teröristleri affedeceğiz. Diyorlar ki; Suriye’den ve Akdeniz’den askeri çekin. Oradaki kaynaklara dokunmayın. Yaptığınız he rşeye dokunacağız, sizin haddinize mi silah, gemi, uçak yapmak. Biz size ne kadar imkân verirsek o kadar yaşayacaksınız diyorlar. Bu dış güçler Türk milleti için sabıkalı diyorlar. Biliyorlar ki, geçmişte Osmanlı ayağa kalktığında İslam alemi de ayağa kalkmıştır. Selçuklu ayağa kalktığında Türk dünyası ayağa kalkmıştır. Türk milleti her daim mazlumların yanındadır. Bunları bildikleri için de bu şer güçleri kullanmaya çalışıyorlar. Ülkemizi batırıp bitirmek için belediyelere özerklik istiyorlar. Teröristlere af istiyorlar. Uyanık olmalıyız.”

'ABD’NİN ELLERİNE YAZIP VERDİĞİNİ OKUYORLAR’

Millet İttifakını oluşturan partilere ağır eleştiriler getiren Kayrıcı, Amerika tarafından yönetildiklerini iddia ederek, “Amerika’nın ellerine yazıp verdiğini okuyorlar. Bu seçim dış güçlerin içerdeki işbirlikçileri ile ‘mesele vatansa gerisi teferruattır’ diyenler arasında geçecek.” açıklamasında bulundu.

‘ÇEVRE İLLERLE KIYASLANDIĞIMIZDA HAK ETTİĞİMİZ YATIRIMLARI ALAMADIK’

Çorum’un çevresinde bulunan Yozgat, Tokat, Amasya, Çankırı gibi illerle kıyaslandığında devletten bugüne kadar hak ettiği yatırım ve hizmetleri alamadığını dile getiren Kayrıcı, bunun en önemli unsurunun seçilenlerin temsil noktasındaki yetersizliği olduğunu vurguladı.

‘GENEL BAŞKANLARINA ŞEHRİN TALEPLERİNİ TAM OLARAK AKTARAMADILAR’

Seçilen milletvekillerinin hükümete veya mensubu bulundukları partilerin genel başkan ve genel merkez yönetimlerine Çorum ile ilgili talepleri tam olarak aktaramadığını söyleyen Kayrıcı, “Seçilenler, maalesef ki, kağnı gölgesine yatıp kendi gölgesi sanmışlar” şeklinde konuştu.

‘ÇORUM, TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN KALESİ’

“Çorum Türk milliyetçilerinin kalesidir” diyen Kayrıcı, Çorumlulardan 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de güçlü şekilde temsil edilebilmesi için milletvekilliğinde de MHP’ye oy vermelerini isteyerek, “Çorum’un makus talihini birlikte yenelim. Siz bize destek olun, biz de en iyi şekilde temsil etmek için çalışalım. Çorum’a hak ettiği yatırım ve hizmetleri birlikte getirelim” ifadelerini kullandı.