Çorum Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması süreciyle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte 86 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin süreci Çorum Barosu olarak yakından takip ettiklerini belirtilen açıklamada, seçilmiş yöneticilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyım atanmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olma vasfını zedelediğini ve masumiyet karinesine tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Barodan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19.03.2025 sabahı yaşanan gelişmeleri, Anayasamızın vazgeçilmez ilkelerinden hukuk devleti ilkesi ile hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi çerçevesinde, ilk andan itibaren Çorum Barosu olarak hassasiyetle takip etmekteyiz.

Kişilerin suç şüphesi nedeniyle soruşturulması süreçlerinin hukuk kurallarına uygun ve siyasi etkilerden bağımsız yürütülmesi zorunludur.

Seçilmiş yöneticilerin gözaltına alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik hukuk devleti olma vasfını zedelemekte, masumiyet karinesine tehdit oluşturmaktadır.

Hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, insan hak ve özgürlüklerini her koşulda savunmaya devam edeceğimizi meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.”