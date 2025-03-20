İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınması nedeniyle Çorum’da dün akşam saatlerinde yürüyüş ve basın açıklamalı eylem gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen eyleme CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Hacı Bektaş Veli Parkı önünde toplanan partililer ve platform üyeleri sloganlarla Kadeş Meydanı'na kadar yürüdü.

“EKREM İMAMOĞLU YALNIZ DEĞİLDİR”

Yürüyüşün ardından bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Ekrem İmamoğlu'nun yalnız olmadığını belirterek, “İmamoğlu, önce Allah’a, sonra milletimize emanettir. Emaneti aldık, kabul ettik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz” dedi.