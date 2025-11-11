Kamuoyu araştırma şirketlerinden seçim anketleri gelmeye devam ediyor.

Son genel ve yerel seçimleri nokta atışı bilen kamuoyu araştırma şirketlerinden Betimar, kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

1-3 kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle telefon yöntemiyle yapılan anket gerçekleştirildi.

Deneklere "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" soruldu.

Yerel seçimlerden sonra ilk sıraya yükselen CHP'de sert düşüş buna karşın AK Parti'de hatırı sayılır yükseliş görüldü.

Yavuz Ağıralioğlu'nun başında olduğu Anahtar Parti'nin Yeniden Refah Partisi'ni geride bırakması dikkat çekti.