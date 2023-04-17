FATİH BATTAR

Zafer Partisi 1.sıra Milletvekili Adayı Paşa Büyükkayaer, yapılan anketlerde Sinan Oğan’ın yüzde 10 gibi oyu olduğunu belirterek, 14 Mayıs’ta seçimin kaderini Sinan Oğan’ın belirleyeceğini söyledi.

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan ve Milletvekili Adayları Paşa Büyükkayaer, İlhan Çatal, Saim Balcı ve Mehmet Ali Ecevit ile il ve ilçe yönetimi iftar yemeğinde basınla bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi 1.sıra Miletvekili Adayı Paşa Büyükkayaer, Zafer Partisi’nin Türk milliyetçilerinin son kalesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime gireceğini ifade eden Büyükkayaer, seçimin iki grup arasında geçiyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığını ama yarışın yalnızca Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçmediğini kaydetti.

Birçok parti ve ittifakın da bu seçimde var olduğunu belirten Büyükkayaer, “Zafer Partisi ve Ata İttifakı da bu parti ve ittifakların başında gelmektedir.” dedi

Çorum halkının ve Türk milletinin neden Zafer Partisi’ne ve Sinan Oğan’a oy vermesi gerektiğini anlatan Büyükkayaer, şunları söyledi;

“Bir yanda; bizler Türk milliyetçileri olarak “devlette belli bir grubun kadrolaşmasına müsaade etmeyin” uyarılarımıza rağmen en mühim kadroları Fetö’ye teslim eden ve 15 Temmuz’un yaşanmasına sebep olan bir AKP var. Yine çözüm sürecinde, Türk Milliyetçiliğini ayaklarının altına alan, “devlet örgütle görüşmez” dediğimizde Türk Milliyetçileri için kandan besleniyor diyen ve Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ’ın daha sürecin en başında “ne pahasına olursa olsun denilen barış, daha büyük savaşların temelidir” diye uyardığı ve sonunda binlerce insanımızı şehit verdiğimiz ihanet sürecinin mimarı olan AKP var. Yine Hizbullah Terör Örgütünün Siyasi uzantısı olan bir partiyi yanına alarak o partiye milletvekili listelerinde yer veren bir AKP var. Son olarak da yine sığınmacı ve kaçak sorununa ilişkin bütün uyarılarımıza rağmen, bizi ırkçılıkla, ensar muhaciri bilmemekle ve kafatasçılıkta itham eden, bu kadar çok sayıda sığınmacı ve kaçağın kısa vadede iç güvenlik problemi (ki bu problem çoktan başladı), uzun vadede ise dış güvenlik problemi doğuracağını söylememize rağmen hatasında ısrar eden AKP ve ortakları var. Diğer tarafa baktığımızda ise; bütün fetöcüleri işlerine iade edeceğini, bölücü başının heykelini dikme ufkundan başka kerameti olmayan Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağını vadeden, Türk demokrasisini PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye esir eden, Anayasa’nın ilk 4 maddesinin tartışılabileceğini söyleyen, Cumhuriyet tarihine ve Gazi Paşa’ya ne kadar iftira ve hakaret eden ve yine ne kadar AKP’nin eskimişi varsa bunları milletvekili olarak aday gösteren CHP ve ortakları var. Yine ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun katiline burs veren şahısları, milletvekili adayı gösteren sözde milliyetçi bir parti var. Bu iki tabloyu sadece biz değil; seçmen de görüyor ve bu tabloyu gören seçmen ise şunu soruyor; “biz kötüler içerisinden bir kötü seçmek mecburiyetinde miyiz? Zafer Partisi olarak Türk Milletini bu tercihsizlikten ve ehven-i şer mecburiyetinden çıkarmak için sorumluluk aldık ve onlara gönül rahatlığıyla oy verebilecekleri tertemiz bir tercih olarak Zafer Partisi ve Cumhurbaşkanı adayı Sinan OĞAN’ı sunduk. Türk Milletinin Hüda-Par ve HDP gibi terörle iltisaklı ve ellerinde bu milletin çocuklarının kanı bulunan partilerin içerisinde bulunduğu ve Cumhuriyetimizin değerleriyle kavgalı adayları listelerine sokan ittifaklara oy verme gibi bir mecburiyetlerinin olmadığını göstermek için karşılarına çıkıyoruz. İnsanımızın, terör örgütleriyle iltisaklı partilerden dahi medet umulan bu siyasi düzenden kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Bu kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyaseti milletimizin hak etmediğine inanıyoruz.”

Sinan Oğan’ın yapılan anketlerde yüzde 10 civarında olduğunu belirten Büyükkayaer, seçimin ilk turda bitme ihtimalinin olmadığını bu yüzden seçimin kaderini Sinan Oğan’ın belirleyeceğini söyledi.

İkinci turda destekleyecekleri adayı da açıklayan Büyükkayaer; “Kim bizim koydupumu kriterlere uyarsa o adayı destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.