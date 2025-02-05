Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Çorumlu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna Düzce’de son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

3 Kasım 2022 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından Kuzey Irak'ta şehit edilen ve o tarihten buyana cenazesine ulaşılamayan Mustafa Bazna'nın naaşı gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından bulunduğu yerden alındı. Şehidin naaşı önce Düzce Çay Mahallesinde bulunan baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Daha sonra cenaze töreni için Cedidiye Camiine getirildi.

Törene başta aile yakınları olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Alay Komutanı J. Alb. Mustafa Tetik, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Belediyesi Başkan vekili Av. Ali Dilber, Siyasi Partilerin İl Başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşı Düzce Şehitliğinde dualarla toprağa verildi.