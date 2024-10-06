Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şubesi’nin girişimleriyle geçen yıl şehit verdiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın ismi babasının görev yaptığı Akkent Cami’ne verildi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şubesi, 24 Aralık 2023 tarihinde Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Er Semih Yılmaz’ın din görevlisi olan babası Ramazan Yılmaz’ın görev yaptığı camiye isminin verilmesi için Valilik ve Müftülüğe dilekçe vermişti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Metin Lale, taleplerine olumlu cevap verildiğini açıklayarak caminin isminin Şehit Semih Yılmaz Cami ve Kur’an Kursu olarak değiştiğini söyledi.

Metin Lale, İl Müftülüğü yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Şehit Semih Yılmaz Camiine naklen atanan, Tarık Baskın hocamıza da emeği ve gayretleri için ayrıca teşekkür eder başarı ve kolaylıklar dileriz” dedi.