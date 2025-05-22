Çorum Belediyesi tarafından, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında Şehir Müzesi'nin birinci yılına özel anlamlı bir vefa programı düzenlendi.

Çorum Şehir Müzesi’nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda, müzenin teşhir ve tanzim çalışmalarında emeği geçen isimler ile müze koleksiyonuna eser bağışında bulunanlara Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Başkan Aşgın, geçmişten günümüze Çorum’un tarihine ışık tutan bir müze oluşturduklarını söyleyerek; müzenin oluşmasında katkı veren herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasının ardından müzenin hazırlanmasında önemli katkıları bulunan Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek, emekli öğretmen Dursun Şen, emekli öğretim üyesi Kadir Şişginoğlu ve emekli öğretmen Hüseyin Çelik’e plaket verdi. Müze koleksiyonuna eser bağışında bulunanlara da teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla son buldu. Şehir Müzesi, Müzeler Haftası nedeniyle 25 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.