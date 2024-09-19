Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Başta ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm Gazileri rahmet ve minnetle andığını belirten Mehmet Tahtasız, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna büyük bir fedakarlık gösteren tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıldönümünde, bütün kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Şehit aileleri ve Gazilerin her zaman baş tacı olmasını gerektiğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta, Kore'de, 15 Temmuz'da meydanlarda, terör örgütleriyle sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca çarpışırken kolunu, bacağını veya ruhunu oralarda bırakan Gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onlarla ne kadar gururlansak onları ne kadar ödüllendirsek yetmez. Şehit aileleri gibi Gazilerimiz de göz bebeğimizdir. Onlara göz bebeğimiz gibi bakmalıyız. Ancak bu ülkede toplumun birçok kesimi gibi Gazi ve şehit ailelerimizin de sorunları vardır, talepleri vardır. Gazi ve şehit ailelerine yönelik sık sık yaptığımız ziyaretlerde bu sorun ve talepleri dile getiriyor, Meclis'te yaptığımız konuşmalar ve kanun teklifleri ile çözümün parçası olmaya gayret ediyoruz. Maalesef iktidar diğer birçok sorun gibi Gazi ve Şehit ailelerinin sorunlarına da duyarsız kalıyor. 15 Temmuz Gazisi ile terör Gazisi arasında ayrımcılık yapıyor. Rütbeli Gazi ile rütbesiz er Gazi arasında ayrımcılık yapılıyor. Dili, dini, rengi, ırkı, mezhebi ve düşüncesi ne olursa olsun bu vatan için savaşan, mücadele eden herkes bizim nazarımızda eşit ve en yüksek rütbededir. Tüm bu ayrımcılıklara son verilecek, şehit aileleri ve gazilerin yeniden baş tacı olacağı günler yakındır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesinin verilmesinin yıl dönümünde ebediyete intikal etmiş Gazilerimize bir kez daha minnetlerimi sunuyor, hayatta olan Gazilerimize en içten sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun."