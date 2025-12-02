Gürcistan–Azerbaycan sınırında meydana gelen C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği'nin ailesine “Şehadet Belgesi” takdim edildi.

Vali Ali Çalgan beraberinde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile birlikte şehit İbbiği'nin ailesini ziyaret etti.

Ziyarette aileye “Şehadet Belgesi” takdim edilerek sabır ve başsağlığı dilendi, tüm şehitler için dua edildi.