Çorum'un Sungurlu ilçesinden şehit Satılmış Körkem’in babası Hikmet Körkem hayatını kaybetti.
OĞLU 1994 YILINDA ŞEHİT OLMUŞTU
1994 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Er Satılmış Körkem'in babası Hikmet Körkem, Sungurlu’ya bağlı Kaledere Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Cenazeye Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Jandarma Komutanı Görkem Güncan, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, ilçe protokolü ve köy sakinleri acılı aileye taziyelerini iletti.
Editör: Atila Çiğdem