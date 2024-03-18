Çorum'da şehit babasının doğum gününü kutlamak için kabrine bıraktığı çiçekteki not ile herkesi duygulandıran 9 yaşındaki Mirayşah'ı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın en heyecanlı gününde yalnız bırakmadı.



Çorum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle Çorum Şehitliği'nde düzenlenen törende şehit Habip Gökçe'nin kabrinde, “babacım çok heyecanlıyım, jimnastik yarışmam var, senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum. Seni gururlandırman için elimden geleni yapacağım” notunu gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Şehidin kabrine notun 9 yaşındaki çocuğu Mirayşah tarafından bırakıldığı öğrenildi. Mirayşah'ın katılacağı jimnastik yarışmasının bugün düzenleneceğini öğrenen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz Atatürk Spor Salonu'nun yolunu tuttu. 2023-2024 Artistik Jimnastik Okul Sporları İl Seçmelerine katılan Mirayşah'ın gösterisini izleyen Başkan Aşgın, gösteri sonunda Mirayşah'ın yanına giderek tebrik etti.



“Seni gururla izledik”

Mirayşah ile sohbet eden Başkan Aşgın, “Mirayşah'ın notunu gördükten sonra hemen buraya geldik. Mirayşah'ı gururla izledik. Harikaydı. Hepiniz harikasınız. Kendinizi geliştireceksiniz. Daha da başarılı olacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Mirayşah da çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Birkaç hareketi karıştırdım, birkaç hareketi unuttum ama başaramadım” diye konuştu.



Babası ile sevincini paylaştı

Öte yandan, töreninde 2016 yılında Şırnak'taki operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan el yapımı patlayıcıların patlatılması neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçe'nin notun kabrine, dün doğum günü sebebiyle 9 yaşındaki Mirayşah tarafından bırakıldığı öğrenildi. Şehit Habib Gökçe'nin kızı Mirayşah tarafından bırakılan çiçekteki not üzerinde, “Canım babacım, seni çok seviyorum iyi ki doğdun. Biliyor musun babacım çok heyecanlıyım. Jimnastik yarışmam var. Senin beni izlediğini ve hep yanımda olduğunu biliyorum. Seni gururlandırman için elimden geleni yapacağım. Benim kalbim, babam, cennet yaşın kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı