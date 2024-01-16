Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 21 asker için bir basın açıklaması yaptı. Deniz, basın açıklamasında TBMM’ye sundukları 10 maddelik taleplerini de dile getirdi.



Dernek binasında yaptığı açıklamada, PKK’nın 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarını sürdürdüğünü, son olarak Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12’si Aralık, 9’u da Ocak ayında olmak üzere 21 askeri şehit ettiğini belirten Galip Deniz, bu menfur saldırıları lanetleyerek, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını vurguladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seslenerek, şehitlere bir vefa borcu olduklarını düşünüyorlarsa, önce terör örgütünü destekleyenleri meclisten çıkarması gerektiğini vurgulayan Deniz, dernek olarak TBMM’ye 10 maddelik talep listesi sunduklarını söyledi.



İşte o 10 maddelik talep:



“Bu büyük acıyla yandık kavrulduk, tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün cennet vatanımızın üstüne gün aymadı, güneş doğmadı. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye’yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, eğer bizlere karşı samimiyseniz, önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin içinde terör örgütünü destekleyen, kimlik yoksunlarını gazi meclisten çıkarın.



Baş tutanın, başı kesilmedikçe bu terör bitmez, eli kanlı bebek katili idam edilmedikçe bu terör bitmez. Siyasi uzantıları mecliste bulunduğu sürece bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el konulmadıkça bu terör bitmez. Tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Örgüt ve sempatizanlarının, siyasi uzantılarının, sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe bu terör bitmez. Yurt dışında yaşayan ve teröre destek verenlerin ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe bu terör bitmez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mal varlıklarına el konulmazsa bu terör bitmez. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere, terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse bu terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam edilirse bu terör bitmez.



90 yıllarda terörle mücadele ederken, o yıllarda elimize doğan çocuklarımızı, bugün kucağımızda toprağa şehit vermemek için, bu tedbirleri almanız şart olmuştur. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal topraklarda, huzurla uyumanız için bizler, emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı ve mukaddesatımızı gelecek nesillere koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.”