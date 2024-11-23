2017 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde görev yaparken, şehit edilen Ramazan Bozdağ için Harun Köyü Camiinde mevlid-i şerif okutuldu.

Mevlit programına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kaymakam Adayı Oğuzhan Doğancı, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü  ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında şehit imam Ramazan Bozdağ ve tüm şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. 

Kaymakam Polat mevlit programının ardından Şehit İmam Ramazan Bozdağ'ın  baba ocağını ziyaret ederek, acılı aileye bir kez daha başsağlığı diledi.

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Editör: Atila Çiğdem