2017 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde görev yaparken, şehit edilen Ramazan Bozdağ için Harun Köyü Camiinde mevlid-i şerif okutuldu.

Mevlit programına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kaymakam Adayı Oğuzhan Doğancı, İlçe Müftüsü Şuayip Güllü ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında şehit imam Ramazan Bozdağ ve tüm şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaymakam Polat mevlit programının ardından Şehit İmam Ramazan Bozdağ'ın baba ocağını ziyaret ederek, acılı aileye bir kez daha başsağlığı diledi.