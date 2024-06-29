Şehit Mikail Kaya Voleybol Turnuvasında şampiyonluğu İskilip Azmi Milli Ortaokulu birincilik kupasının sahibi oldu.

Şehit Mikail Kaya’nin ailesi ve mezun olduğu okul İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce İskilip Kaymakamlığı koordinesinde okul bahçesinde düzenlenen turnuvanın final maçını Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Şehit Mikail Kaya’nın eşi Beyhan Kaya, kardeşi İsmail Kaya, Türkiye Harp Malülü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri izlediler.

16 takımın mücadele ettiği turnuvada grup ve eleme maçları sonunda İskilip Azmi Milli ortaokulu ise Sakarya Okulu finalde karşılaştı. Final maçında rakibini yenen İskilip Azmi Milli Ortaokulu birinci olurken Sakarya Okulu ikinci oldu. Üçüncülük dördüncülük maçına kazanan Belediye İskilipspor ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Kaymakam Ramazan Bolat ödül töreninde yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaya, başta Mikail Kaya olmak üzere tüm şenitlere rahmet ve minnetin her geçen gün arttığını belirtti. Törende tüm şehitler için saygı duruyu ve ardından İstiklal Marşı söylendi.

Daha sonra ilçe müftü vekili Hasan Gökce tarafından dua edildi. Şehit Mikail Kaya’nın eşi Beyhan ve oğlu Caner tarafından tüm katılımcılara lokum ikram edildi.

Müsabakalarda hakem olarak Beden Eğitimi Öğretmenleri Nihat Armutcu, Ali candan ve İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi personeli Murat Okumuş yaptı.

Ödül töreninin sunuşunu yapan Şehit Mikail Kayanın okul ve takım arkadaşı İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armatcu’nun Mikail Kaya ile anlattığı anısı ve hayat hikayesi başta ailesi olmak üzere herkesi duygulandırdı.