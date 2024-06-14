Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, ‘Spor programı projesi uygulayan okul’ oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in hafta sonu Osmancık’ta Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anma törenine katıldığı programda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin milli güreşcileri karşılaşmııştı.

Bakan Tekin bu ziyaret sırasında müjdeyi verdi. Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi 2024-25 eğitim öğretim yılının ardından Spor Programı/Projesi Uygulayan okul oldu. Bu kapsamda 8. sınıftan mezun olan öğrencilerden başvurmak isteyenler 30 Haziran ile 9 Temmuz tarinleri arasında yetenek sınavına girecekler.

LGS puanının % 30’u yetenek sınavının ise % 70’i alınarak hesaplanan puana göre 30 kişilik kontenjana giren öğrenciler kayıt hakkı kazanacaklar.

Spor programında Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş ve hentbol alanlarında öğrenciler eğitim görecekler.

Spor programından mezun olan öğrenciler yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanacaklar.

Konuya ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek, “Çorum’dan nice şampiyon yiğitler çıkacak. İlimizi, ülkemizi her müsabakada en iyi şekilde temsil edeceklerdir. İlimize hayırlı olsun.” dedi.