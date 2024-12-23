Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi hentbol takımı Yozgat’ta grup birincisi olarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

17-20Aralık tarihlerinde Yozgat Sorgun Spor Salonu’nda yapılan bölge birinciliğinde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi grubundaki üç maçını da kazanarak grup birincisi oldu.

Antrenör Sami Öncel yönetimindeki Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bünyamin Demir, Nurettin Kayacı, Berat Kan Atabek, Mustafa Furkan Yavuz, Serkan Cıbır, Berkay Körpeş, Burak Karaçam, Uğur Alp Tuzcu, Berkay Ercan, Kayra Musa Şeker, Berat Veli Körpeş,. Eren Gökçe, Nedim Yasir Metin ve Mehmet Emin Coşkun’lu kadrosu ile mücadele etti.

Temsilcimiz grubunda ilk maçında Kırıkkale MTAL’yi 30-20 ikinci maçında Kastamonu Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’ni 21-19 üçüncü maçında ise ev sahibi Yozgat Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi’ni 27-21 yenerek grup birincisi oldu.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi önümüzdeki ay içinde Karabük yada Trabzon’da yapılacak yarı final grubunda mücadele edecek.