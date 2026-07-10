Çorum’da bazı parklara şehitlerin isimleri verildi.
Çorum Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında şehir merkezinde bulunan bazı parklara şehitlerin isimleri verildi.
Meclis toplantısında Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3. Sokak’ta bulunan parka Şehit Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen’in Buharaevler Mahallesi 27. Sokakta bulunan parka Şehit Polis Uğur Yıldız, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 60. Sokakta bulunan parka ise Şehit Burak İbbiği’nin isimlerinin verilmesi talepleri oy birliği ile kabul edildi.
Muhabir: Fatih Akbaş