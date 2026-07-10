Çorum Belediyesinin 2026 yılı bütçesinde Etüt Proje Müdürlüğü'ne tahsis edilen 90 milyon TL iki müdürlüğe aktarılacak.

Belediye Meclisinin önceki gün yapılan temmuz ayı toplantısında Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinde bulunan 90 milyon liranın Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğüne aktarılması talebi görüşülerek karara bağlandı.

Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinde bulunan 90 milyon liranın 50 milyon lirasının Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 40 milyon lirasının ise Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğüne yeni araç alımı ile taşıt bakım ve onarım giderleri için aktarılması talebi oy birliği ile kabul edildi.