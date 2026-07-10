Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü içinde bulunan ve üniversiteye tahsis edilen Çorum Belediyesine ait araziye sosyal tesis yapılacak.

Yap-işlet-devlet modeli ile hayata geçirilecek olan proje nedeniyle arazinin muvafakatının verilmesi talebi Belediye Meclisinden görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkan Yardımcı ve Belediye Meclisi Başkan Vekili Lemzi Çöplü’nün başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.

Kuzey Kampüste bulunan akademik birimlere ilave olarak, fiziki gerçekleşmesi %90 seviyesinin üzerine çıkan Merkezi Derslik Binası 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçecek. Diğer fakültelerin de buraya taşınmasıyla birlikte kampüste öğrenci ve personel yoğunluğunun 12.000 öğrenci ve 1.000 idari/akademik personelle birlikte 13.000 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Kampus alanı içerisinde mevcut durumda öğrencilerin ve personelin faydalanabileceği bir sosyal alan bulunmadığı için üniversite bütçesi ve İktisadi işletme imkânları ile bu alanların yapılmasının da mevcut ekonomik koşullarda mümkün olmadığı ifade edilerek, artan nüfusun zaruri ihtiyacı olan sosyal alanlar, "Yap-işlet-devret modeli" ile inşa edilecek.

Sosyal tesisin yapılacağı ve Belediye tarafından üniversiteye tahsis edilen 3.175,80 m2’lik araziyle ilgili muvafakat verilmesi talebi meclis