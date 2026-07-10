Çorum Belediyesi bu yılda Şapinuva’da yürütülen bilimsel kazı çalışmalarına destek verecek.

Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde yürütülen Ortaköy Şapinuva bilimsel kazı çalışmaları kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi talebi görüşülerek karara bağlandı.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi işlemlerinin yürütülmesi ve proje ihtiyaçlarının karşılanması için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.