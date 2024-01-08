Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri örnek bir davranış şehitlerimiz için hatim okuttu.

Çorum Şehitliğini ziyaret eden öğrenciler burada şehitlerin kabirlerini ziyaret ettikten sonra, kendi aralarında cüz dağıtarak hatimler okudu.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Müftü Vekili Fatih Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Tığlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Sube Başkanı Galip Deniz, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şahin Çalışkanoğlu ile okul idarecileri katıldı.