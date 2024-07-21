YKS’de eşit ağırlıkta Türkiye 13.’lüğü ve il birinciliği ile birlikte yine ilde ve Türkiye genelinde başarılı sonuçlar alan Bilgi Çorum Koleji, öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katılımıyla ödül töreni düzenledi.

‘ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ’

Ödül töreninde konuşma yapan Bilgi Çorum Koleji Kurucusu Erkan Çifçi, Çorum’da 24 senedir eğitim neferi olarak hizmet verdiklerini aktararak 2024 YKS de alınan mükemmel sonuçlardan dolayı öğrenci ve öğretmenleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

‘HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR’

2020 yılında da YKS Türkiye 1.’si çıkarttıklarını hatırlatan Erkan Çifçi, 2024 YKS’de de Türkiye 13.’lüğü derecesi çıkarttıklarını ifade ederek hiçbir başarının tesadüf olmadığını kaydetti.

Öğrencilerinin tarihi bir başarıyı elde ettiğini aktaran Çiftçi, “Öğrencilerimiz bizi ve ailelerini gururlandırdı. Sabah 08.00 akşam 22.00’a kadar istikrarlı bir şekilde çalışarak başarı elde ettiler. Bizde iftihar ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir” ifadelerine yer verdi.

BİLGİ’NİN YILDIZLARI PLAKETLERİNİ ÖĞRETMENLERİNDEN ALDI

Törene katılan öğrenciler başarı plaketlerini öğretmenlerinden aldılar.

Plaket takdimlerinin ardından tüm öğrenci ve öğretmenler pasta kesimi gerçekleştirerek başarılarını hep birlikte kutladılar.