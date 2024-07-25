ALPARSLAN GÜNGÖR

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Çorum Şubesi'nden Yüksek Öğrenim Kurumları (YKS) sınavına giren öğrencilerine büyük destek.

Çorum Belediyesi ile Türk PDR Derneği arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında, kentteki öğrencilere tercih döneminde ücretsiz tercih danışmanlığı desteği verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Temsilcisi Aykut Aydemir, “Söz konusu destek, 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında NFK Gençlik Merkezi / Millet Kütüphanesi'nde(taş bina) hafta içi saat 16.00-20.00 hafta sonu saat 13.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

YKS tercih danışmanlığı sürecinde alanında uzman, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmenlerinden Hatice Şarlavuk, Aykut Aydemir, Selim Keiyinci, Remza Burcu Bekleviç, Berfin Balcı, Selcan Merve Berçin, Mertali Aro, Hasan ERGÜN, Seçim Büyükçatalbaş, gençlerimizin bu heyecanına ortak olup gönüllü hizmet verecekler” ifadelerini kullandı.