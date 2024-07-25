2002 yılında Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun olan Emre Öztürk, mezun olduğu okula müdür olarak atandı.

Göreve başlama yazısını almasının ardından kısa bir açıklama yapan eğitimci Emre Öztürk: “Çorum’da zaten iyi bir seviyede bulunan okulumuzun eğitim kalitesini daha da yükseltmek, öğrenci başarılarını artırmak ve okulumuzu daha ileriye taşımak için büyük bir özveriyle çalışacağız. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte daha güçlü bir eğitim ortamı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.