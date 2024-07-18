Bilgi Koleji öğrencisi Zeynep Efe, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı(YKS)’nda büyük bir başarıya imza atarak, eşit ağırlıkta Türkiye 13.’sü ve Çorum il 1.’si, TYT’de ise Türkiye 68.’si ve Çorum 1.’si oldu.

HEM ÇORUM’U HEM DE AİLESİNİ GURURLANDIRDI

Emekli öğretmen ve sendikacı Serdar Efe ve Diş Hekimi Arzu Efe’nin kızı olan Zeynep Efe, YKS’de elde ettiği başarı ile hem şehrimizi hem de ailesini gururlandırdı.

İLİMİZİN ADINI ‘İLK 15’ LİSTESİNE YAZDIRDI

9.Sınıftan itibaren lise eğitiminin tamamını Bilgi Koleji’nde tamamlayan Zeynep Efe, eşit ağırlıkta 544,62 puan alarak Türkiye 13.’sü, Çorum 1.’si olmayı başardı. TYT’de ise Türkiye 68.’si olan Efe ayrıca Türkiye 13.’lüğü başarısı ile Çorum’da şimdiye kadar alınan en iyi Eşit Ağırlık derecesini elde etti.

ZEYNEP EFE: İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIM

Sınav sonucunu değerlendiren Efe, 4 yıldır özverili ve istikrarlı bir şekilde ders çalışarak bu başarıyı elde ettiğini belirterek, “YKS adaylarına da istikrarlı bir şekilde ders çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sonrasında pişman olmaktansa zamanında gerekli fedakârlıkları yapmak gerekir. Çünkü kaybettiğimiz yıllar geri gelmiyor. ” dedi.

‘OKULUM DIŞINDA HİÇBİR YERDEN DESTEK ALMADIM’

Okul dışında hiçbir yerden destek almadığını dile getiren Efe, “Sadece okula gittim, dershane, etüt merkezi veya özel ders almadım. Bütün ihtiyacımı okulum karşıladı. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen hem aileme hem de Bilgi Koleji ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BABA SERDAL EFE: ÇOK GURURLANDIK

Baba Serdal Efe ise kızının başarısından dolayı çok gururlandıklarını ifade ederek, kızlarına hem sosyal aktivitelerinde hem de derslerinde ebeveyn olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

ERKAN ÇİFÇİ: EŞİT AĞIRLIKTA ALINAN EN İYİ DERECE

Bilgi Koleji Kurucusu Erkan Çifçi ise Çorum’da 24 senedir eğitim neferi olarak hizmet verdiklerini aktararak, eşit ağırlık alanında en iyi derecenin elde edildiğini kaydetti.

‘HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR’

2020 yılında da YKS Türkiye 1.’si çıkarttıklarını hatırlatan Çiftçi, bu yıl da tarihi bir başarı elde ettiklerini vurgulayarak, “2020 yılında YKS Türkiye 1.’si derecesini çıkartan okulumuz 202 YKS’de de Türkiye 13.’lük derecesini çıkarttı. Zeynep, bizi ve ailesini gururlandırdı. Sabah 08.00 akşam 22.00’a kadar istikrarlı bir şekilde çalışarak başarı elde etti. Bizde iftihar ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir” ifadelerine yer verdi.