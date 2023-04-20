Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretlerde kendisine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren Zeki Gül “Biz bu yola memleketimize hizmet için çıktık. Tek derdimiz, tek amacımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ilimize en iyi hizmetleri getirebilmek. Bize gösterilen ilgi de gösteriyor ki doğru yoldayız. Çorum artık bir şeylerin farkına varmış. Bu zamana kadar yapılan yatırımların farkında. İnşallah bundan sonraki senelerde de ilimize en iyi yatırımları kazandıracağız. Çıktığımız bu kutlu yolda durmadan yorulmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.