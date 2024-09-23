AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan merkez ilçe delege seçimlerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Delege seçimlerini birlik ve beraberlik içinde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Av. Murat Günay, ilçelerde ve beldelerde kongreleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Günay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kongreler, siyasetin düğünü ve bayramıdır. Siyasi, çalışmaların "yeniden bismillah" dendiği anlardır. Tazeliğin, değişimin, ilkelerden hareketle dönüşümün ve yeni hamlelerin tartışıldığı, karara bağlandığı zamanlardır.

Çorum’un dört bir yanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz delege seçimlerimizi, birlik ve beraberlik içinde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık İlçelerimizin tamamında ve beldelerde kongrelerimize hazırız.

Bu süreç, AK Parti Çorum teşkilatlarının birlik, beraberlik içerisinde nasıl büyük bir uyum ve güçle hareket ettiğinin en güzel göstergesi oldu. Her kademede sergilenen bu güçlü dayanışma, inanç, hedeflerimize ulaşma yolunda bizlere ışık tutmaya devam edecek. Teşkilatımızın her bir üyesiyle kenetlenerek, davamızın yükünü omuz omuza taşımaya Çorum'umuzun geleceği için azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Çeyrek asra dayanan siyasi tecrübemiz ve binlerce üyeyi barındıran devasa yapımızla yeni bir kongre sürecine girmiş bulunmaktayız. Belde ve ilçelerimizde başlatacağımız bu heyecan dalgasını il kongresiyle akabinde de büyük kongremizle taçlandıracağız. Böylece bu süreçte Çorumlu hemşehrilerimizin her bir ferdini kongre heyecanımıza ortak edecek, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, yeni dava kardeşlikleri inşa edeceğiz. Kaybedecek hiçbir ferdimiz, sözümüzü ulaştırmaktan imtina edecek hiçbir vatandaşımız yoktur.

AK Partimiz, köklü bir davaya inanmışların hareketidir. Bu dava, kendi nefsini değil idealleri önemsemeyi gerekli kılar. Bu dava milletin, memleketin maslahatını her şeyin üzerinde görmekle kemâle erer.

Kıymetli yol arkadaşlarım, AK Partimiz, son asrın gördüğü en kudretli ve en öngörülü liderlerinden birinin arkasında yürümeye ahdetmişlerin partisidir. Partimiz, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yaren olmayı mutluluk kaynağı olarak gören, milyonlarca gönlün vatan, millet ve mukaddesat aşkına çarptığı bir harekettir.

Bu yüzden her yürüyüş, her devam ediş, liderimize olan ahdimiz ve samimiyetine olan inancımızla, bizlere böyle zamanlarda ışık olacaktır. Kongre süreçlerimiz şimdiden hayırlı kardeşliğimiz daim olsun. Durmak yok, yola devam, inşallah.” (Haber Merkezi)