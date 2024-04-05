Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorumlu futbolseverlerden Çorum FK’ya destek istedi.

Başkan Aşgın, 7 Nisan Pazar günü oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesi, taraftarın tribünleri doldurarak şehrine ve takımına destek vermeye davet etti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında temsilcimiz Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor'u konuk edecek. 7 Nisan Pazar günü Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.

Bu sezon ligde çıktığı 28 maçta 14 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 48 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, puan durumunda 3. sırada bulunuyor. Temsilcimiz Çorum FK’nın play-off’un iddialı ekiplerinden biri olduğunu ve Süper Lig hedefine adım adım ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu süreçte Çorum halkının desteğinin çok önemli olduğunu, takımını yalnız bırakmayacağına inandığını söyledi.

Çorum halkına ve taraftara seslenen Başkan Aşgın “Şehrine ve takımına sahip çık. Pazar günü, atkını, formanı, bayrağını al stadyuma gel.” diyerek taraftarı bu önemli maça davet etti.