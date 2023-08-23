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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Abdalata köyünde şeker pancarı üreticileriyle bir araya geldi ve fiyat beklentilerini sordu.

Abdalata köyündeki pancar üreticileri, “Fiyat en az 3 bin lira olması gerek. Mazot, gübre iki katına çıktı. İlaç fiyatları da aynı şekilde yükseldi. Biz bu fiyatlarla mağdur durumdayız. Seneye de pancar ekmemiz lazım. O nedenle girdi fiyatları gibi alım fiyatları da yüzde 100 artırılmalı. Şu anki piyasada pancardan para kazanamıyoruz” dediler.

Geçen yıl şeker pancarı alım fiyatının destekleme ile beraber bin 600 lira olduğunu hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da, “2022 yılında şeker pancarının tonu bin 400 liraya alınıyordu. 200 lira destekleme primi ile bin 600 liraya geliyordu. Henüz resmi fiyat açıklanmadığını ancak Kayseri Şeker ve Amasya şekerin 1900-2000 TL civarında bir fiyattan alım yaptığını duyduk. Memlekette mazota ve diğer girdilere geçen seneye göre yüzde 100 zam yapılırken çiftçimiz tatmin edici bir şeker pancarı fiyatının açıklanmasını istiyor. Üretici para kazanacak ki tekrar üretebilsin. Şekere geçen yıldan bu tarafa 11 defa zam geldi. Çiftçi üretecek çiftçi kazanacak ki memleket rahat etsin”şeklinde belirtti.