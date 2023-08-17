Şelale, her yerde dikkatimi çekmiştir. Derelerin, ırmakların, göletlerin, sularının yüksekten dökülürken ki ahenge ve şırıltıya hep hayran olmuşumdur. Ama Çorum il merkezinde veya yakın çevresinde böyle bir yer bilmiyorum.

İsviçre'ye gittiğimde bir yağmur yağsa Alp Dağları'nın doruklarından ince ince şelalelerin dökülüşünü saatlerce seyrettiğini hatırlıyorum. Ama Ren Nehri'nin en az 100 metre yüksekten kütür kütür dökülüşünü asla unutamıyorum.

Bu özlemle hep bir şelale aradım. Pek çok şehirde küçücük derelerin akıntısını merdiven basamakları gibi kademelendirdiklerinde o bile göze hoş görünüyor. Çevreme bu niyetle bakarken Çorum'da da yapay şelale neden olmasın dedim.

Çomar Barajı'nın eteğinde Belediye Sosyal Tesisleri ile Bayrak Tepe arasındaki dereye bu gözle baktım. Derenin önüne baraj gibi bir set yapılsa, derenin içindeki çalılar da temizlense burası, gerekirse taşıma suyla bile, doldurulabilir. Setin üzerinden şelale yaparak suların akışı, hem bölgeye hem de kentimize bambaşka bir hava katacaktır. Hatta setin üzerinden bir yaya köprü yapılarak iki yakaya geçişlerde romantik yürüme mekanı olacaktır. Devri daim sistemiyle aynı su düzeyi rahatlıkla korunabilecektir.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle hem Belediye Sosyal Tesisleri, hem de Bayrak Tepe kentimize çok farklı bir değer katacaktır. Projenin devamı olarak şelalenin eteklerine yeni sosyal donatı alanları yapılabilir. Ulaşım için Ilıca Bağları'nın içinden, Binevler tarafından, Üniversite kampüsünün arka yollarından bağlantılar kurulabilir. Üzerinde düşündükçe projeye daha da ayrıntı katılabilir.

Ben, bu hayalimi Sayın Halil İbrahim Aşgın'ın yeni başkan olduğu dönemde ilk defa belediye meclis üyeleri Namık Bey'e ve Kenan Bey'e açtım. Onlar da bunu Belediye Başkanımıza açacaklarını söylediler. Böylelikle benim doğrudan iletmeme gerek kalmadı.

Belediye meclis üyelerimize bu konuyu ne yaptınız diye sormaya gerek görmedim. Ancak 2022 yılının Aralık ayı başında aynı konuyu Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat'a açtım. O zaman bu konunun daha önce alındığını, programa konmak üzereyken yakın çevresinde bağlarda rant beklentilerinin artması üzerine şimdilik beklemeye alındığını söyledi.

Ben, bundan başka bir yer daha olduğunu söyledim. Çimento Fabrikası arkasında eski taş ocaklarının olduğu yerde taşı alınarak uzun ve geniş bir dere oluştuğunu söyledim. Sayın Yağbat'a Melik Gazi Türbesi'nin doğusunda çok derin vadinin de bu şekilde değerlendirilebileceğini söyledik. İkisi birlikte ele alınabilir, dedi.

Aklın yolu bir. Düşününce aynı sonuca varabiliyoruz. İster Çomar Barajı'nın eteğindeki vadiden, isterse Çimento Fabrikası'nın güneyindeki dereden başlansın, bence önemli değil. Önemli olan Çorum'a iki tane yapay şelale kazandırabilmektedir.

Burada şunu da belirtmeliyim ki benim o bölgelerde arazim, bağım, bahçem yoktur. Böyle bir şey yapılırsa benim mülkümün değeri şu kadar artar diye bir beklentim de yoktur. Benim beklentim, şehrimizin daha da güzelleşmesi, cazibe yerlerinin artmasıdır. Mesela üniversite öğrencilerinin gezip dolaşabileceği ve dinlenebileceği alanların çoğalmasıyla üniversitemizde öğrenci sayısının artışına katkı sağlayabilmesidir.

Bu tür sosyal dinlenme alanları arttıkça çevreye ilgi de artacaktır. Bu da kentimizin gelişimi açısından oldukça olumlu sonuçlar verecektir.