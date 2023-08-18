İnsanın hayal ettiklerinin gerçek olması kadar güzel ne olabilir ki. 31. gazetecilik yılına ilk başladığımda 3. lig gazeteci idim. Bu uzunnn süre içinde iki kez şampiyonluk yaşadık ancak sevincimiz kısa sürdü. Son dört yılda ise gerçekten bugüne kadar hayalini bile zor yaptığımız işlerin gerçek olması gurur veriyor insana.

2. lige yükseldik tabiki çok mutlu olduk Adana sıcağında ancak bu duyguyu yaşamıştık daha önce. Geçen sezon bir ilke imza attık ve 1. lige yükselmeyi başardık. Gazeteci olarak maçı nasıl alacağım fotoğraf nerden bulacağım diye kara kara düşünmeme gazete gazete arayıp yardım isteme dönemleri sona erdi.

Artık iki kanalda birden canlı yayınlanan maçlar ve henüz maç bitmeden ajanslar tarafından sisteme düşen fotoğraflar. Önce gazeteci olarak bu büyük bir mutluluk. Asıl gurur ve mutluluk için Çorum isminin doksan dakika boyunca hemde iki kanalda birden yüzlerce kere tekrarlanması,

Yarın evimizde böyle bir ortamda ilk maçımıza çıkacağız. Tuzlaspor maçını kazanmak çok önemliydi. Lige iyi başlamak şehrin desteğini arkasına almak moral motivasyonu yükseltmek adına harika bir galibiyet. Ancak Tuzlaspor maçı galibiyeti eksiklerimizi görmemezi engel olmamalı. Öyle fazla uçup kaçmaya gerek sadece güzel bir galibiyet aldık.

Oğuzhan Yalçın ve ekibi doğru hamleleri gücü oranında yapmaya devam ediyor. Kulübü borçlandırmadan kaynak bulduktan sonra gücünün yettiği isimleri kadroya katıyor. Şu ana kadar doğru işler olduğunu düşünüyorum. İnşallah benim düşüncem iki veya en fazla üç transfer daha yaparak yola devam etmek.

Şehrin maddi desteği oldukça sınırlı allahtan sponsorluklar bulundu. Manevi desteğini ise yarım akşam Giresunspor önünde göreceğiz. Kolay olmayacaktır ancak moralli ve taraftar desteğini arkasına alacak Çorum FK’nın bu maçı da kazanarak yoluna devam edeceğine inanıyorum.

İlkleri yaşadığımız için tabiki sıkıntılarımız da var. Bu lige çıktıysak ve zamanında gereğini yapmazsak bugün bu sıkıntıları yaşamak kaçınılmaz oluyor. Pasolig şubesi ilk açıldığı günlerde sinek avladı. Tuzlaspor maçını kazandık pazartesi gününden itibaren aşırı sıcakta kuyruklar oluştu ve büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Bir kere şunun altını çizelim bu büronun kulüple bir alakası yok. Pasolig firması işlemi bilen bir elamanını gönderdi ve burda satış yapıyor. Aşırı ilgi üzerine dün akşam saatlerinden itibaren eleman sayısı kulübün şirkete baskısı sonucunda iki kişiye çıkartıldı. Keşke daha erken bu işlemleri yapsaydık da bu sıkıntılar yaşanmasaydı. Millet olarak malesef her alanda olduğu gibi bu işte de hep son günü bekledik.

1. ligde evimizde ilk maça çıkmanın heyecanını yaşarken bir anda daha büyük bir heyecan veren haber geldi. Süper Ligde Ankaragücü ile Adana Demirspor maçı Çorum’da oynanacak. Gerçekten bu kadarını hayal bile etmek zordu benim adıma.

Dört günde Çorum’da iki maç oynanacak ve canlı yayınlanacak bu maçlar için Çorum’a gelecek ve ekonomik anlamda esnafa nefes aldıracak bu faaliyetler futbolun bir şehre ne kadar büyük bir katma değer kattığını göstermesi adına yeterli olsa gerek. Bu işten kazanacak esnaflarımız ve tabiki tüm Çorumlular artık bu gerçeği görün lütfen.

Bu sevincimiz öğlen saatlerinde yarım kaldı. Adana Demirspor takımı uçak olmaması ve ilimizde 5 yıldızlı ikinci otel olmaması nedeni ile Çorum’a karşı çıktı. İki takım arasındaki farklı görüşler sonunda Futbol Federasyonu maçı Atatürk Olimpiyat Stadına verdi.

Bu güzellikleri yaşamamıza vesile olanlarıda unutmamak gerekiyor. 3. ligde şampiyonluk yaşatan ve kulübü kurumsal bir yapıya kavuşturan Fatih Özcan’a sonrasında zor anda kulübe sahip çıkarak bu noktalara getiren Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın’a çok teşekkürler. Bir teşekkür de bu stadı Çorum’a kazandıran önceki Belediye Başkanımız Muzaffer Külcü ve tamamlanmasına vesile olan mevcut Başkan Halil İbrahim Aşgın’a stadın eksiklerini gidermek için bir ayı aşkın süredir gece gündüz stadta çalışmaları bizzet yöneterek Süper Lig maçı oynanacak seviyeye getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile çalışan personeline tüm Çorumlular adına gönülden teşekkürler. İnşallah Süper Ligde kendi şehrimizin takımının maçını izlemekte nasip olur bizlere.