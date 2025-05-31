Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Çorum İl Temsilciliği’ne yeniden Selim Aydın getirildi.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim-Sen’in Çorum Şube Başkanlığı görevini yürüten Selim Aydın, Genel Merkezin 27 Mayıs 2025 tarihli kararı gereği yeniden Kamu-Sen İl Temsilciliği görevine atandı.

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2015 yılından bu yana Kamu Sen İl Temsilciliği görevini yürüten Aydın atanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Soylu idealizmin, anlamlı mücadelenin, kutlu direnişlerin adlarından olan Türkiye Kamu-Sen; bizim varlığımızı borçlu olduğumuz ülkünün sendikal mücadelesinin adıdır. Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği görevini yeniden şahsıma layık gören Kamu-Sen Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci Beye, Kamu-Sen Genel Sekreterimiz ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanımız Sayın Talip Geylan Beye ve Kamu-Sen Teşkilatlandırmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Türk Haber Sen Genel Başkanımız Sayın Yücel Kazancıoğlu Beye ve Kamu-Sen Genel Merkez Yöneticilerimize çok teşekkür ederim.

Ayrıca desteklerini esirgemeyen Kamu-sen Çorum şube başkanı, il temsilcisi, Yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Kamu-Sen ailesine şükranlarımı sunuyorum. Varolsun Teşkilat. Varolsun Türkiye Kamu-Sen"

Editör: Çorum Hakimiyet