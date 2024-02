Bir akşam uyurda, bir daha uyanamazsın / Sabah salan verilir de belki duyamazsın / Hayat dediğin nedir ki, ikisi arasındasın / Değer mi o halde, kırmaya, kırılmaya / Eften püften şeylere kızıp darılmaya

*

Fikir sorulura bence demek, sorulmazsa boşa verme emek / Yoksa dönüp dolaşır da boynuna ilmek, çöz çözebilirsen!

*

Mazinin anılarından, kimini deftere kimini beyne yazarsın / Unutmak istediğnde kolayca defteri yakarsın / Lakin beyin silmezse, o zaman ne yaparsın

*

Bırak anlamasınlar seni, / Yeter ki sen anla kendini / Durma devam et yoluna / Ve bir bir geç hedeflerini / Boş geçmesin zamanın / Doldur günün her saatini

*

Bırak olma fazla mütevazi / Seni sanan sandığı gibi sansın / Lakin arada bir gönlüne bak, / Orada gördüğün gerçek adamsın

*

Bizden geçti artık, siz gençlere bakın / Ahımızı aldıysanız, oturup kına yakın

*

Hem gitmek istiyorsun hem de kalmak / Mümkün değil seni böyle anlamak / Dönde şöyle bir, geçen yıllara bak / Ne yollar katettik düşe kalkarak

*

Ne gariptir, uzağa yakın olur yakına uzak / Okumuş cahildir, kendi ayağına kurar tuzak / Dinlemez ki, birazcık akıl vermeye kalksak / Böyle kurulmuş sistem, değişmez ne yapsak

*

Ağladığın zaman, anladığın zaman / Ya arada geçenler, onlarda boş zaman

*

Üzülme, dostların olduktan sonra seninle / Çünkü dostların arasında üzülmek nafile

*

Dedi: Bende hüzün onda sevinç / Dedim: Başkanlık'ta gelip geçici takılma hiç / Dedi: Biliyorum amma insan yine de iç geçiriyor iç

*

Gerçekten takdir edilmesi gereken insan / Kıskanılır da, tahkir edilirse şoka girer bir an

*

Kötü mü gelsin, iyi mi gelsin? / Elbette iyi gelsin./ Bak o zaman sen de bizdensin / Lakin iyi gelirken hakkını tam versin / O zor işte, daha çok beklersin

*

Toplantılar yapılır uzun uzun / Maalesef bazen olur en çok söz lüzumsuzun

*

Önceden menfaatte bile vefa vardı / Sıralama o sen ben idi, / Şimdi vefa bitti, / Ben sen o oldu, / Böyle değildik, / Sahi bize ne oldu?

*

Trafikte, / Bir levha bir yolu idare etmeli / Kırk tane kasisle niye gitmeli

*

Her şeyden şikâyet eder bir toplum olduk / Acep bunun için hangi tuğlayı biz koyduk?

*

Yergide cömert övgüde cimri olma / Çünkü ikisi de lazım insanoğluna

*

Köylerde,

Zordu şartlar

Ama güzeldi o yıllar

Hele seninle düşe kalka

Yürüdüğümüz o patika yollar

Kim derdi ki, gün gelecekde

Özlenecek o zor yıllar

Yaşamayanlar bilmez tabii

Ah o yıllar, ah o yıllar

