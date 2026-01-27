Arca Çorum FK’nın devre arası transferlerinden Serdar Gürler’in oğlunun maç sonu canlı röportaj sırasında babası eleştirmesi ortaya bu renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajını Çorum FK adına gelen Serdar Gürler iki çocuğu ile birlikte yayına katıldı.

Serdar Gürler’in açıklaması sonrasında spikerin oğlunu ‘Babanı nasıl buldun’ sorusu üzerine kaçırdığı gol pozisyonuna göndermede bulunarak ‘Sol ayağı ile o golü atması lazımdı’ dedi. Bunun üzerine Serdar Gürler ekranda böyle güldü.