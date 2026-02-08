ÇEKVA Genel Sekreteri, İstanbul’da sanayici-iş insanı Sabit Velidedeoğlu’nun Antalya’da yaşayan kardeşi Şeref Velidedeoğlu (77) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sabit Velidedeoğlu ile (merhum)Bekir, Ahmet, Hayri, Güzide ve Elvan Velidedeoğlu’nun kardeşleri, Selma Velidedeoğlu’nun eşi, Mehmet, Samet ve Tuğba Velidedeoğlu’nun babaları, MKE’den emekli Şeref Velidedeoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.