İskilip’te milli mücadele yıllarında gösterdiği dirayetle tanınan Kuvayı Milliye Müftüsü İskilipli İsmail Hakkı Efendi vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Hacı Karani Mezarlığı’nda Şeyh Muhammed Abdülbaki Türbesi’nin yanında medfun bulunan İsmail Hakkı Efendi’nin kabri başında Kur’an’ı Kerim okunup dualar edildi.

Anma programında konuşma yapan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İsmail Hakkı Efendi’nin yalnızca bir din alimi değil zor zamanlarda milletinin yanında saf tutan bir rehber olduğunu belirterek, “Milli Mücadele’nin en zor günlerinde memleketimizden cepheye yol açan birlik ve beraberliğin bozulmaması için ömrünü ortaya koyan İsmail Hakkı Efendi’yi rahmetle anıyoruz O ilmiyle yol gösteren, irfanıyla güç veren ve bu vatan sahipsiz değildir diyen bir vicdanın adıdır” dedi.

Bugün özgürce nefes alınan topraklarda İskilip’ten yükselen bu imanlı duruşun büyük payı bulunduğunu ifade eden Başkan Çizikci, anmanın yalnızca bir ismi değil bir duruşu, fedakarlığı ve ahlâkı yâd etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Programa Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma kapsamında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları da rahmet ve minnetle anıldı.

Araştırmacı-Yazar Nurettin Tanay’ın İsmail Hakkı Efendiye dair anlatımları katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Program tüm şehitler için edilen dualarla sona erdi.