Tüm Etkin Sanayici İş Adamları ve İş Kadınları Derneği Federasyonu(TESİAD) ve Türkiye Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi(TESAM) değerlendirme toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıya TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, TESAM ve TESİAD Kurucu Genel Başkanı Dr. İlyas Bozkurt katıldı.

ERKAN ÇİFÇİ DAVETLİ OLARAK KATILDI

Generaller, büyükelçiler, akademisyenler ve iş insanlarının da yer aldığı toplantıya davetli olarak Çorum’dan eğitimci iş insanı Erkan Çifçi de katılım sağladı.

Toplantıda söz alan Erkan Çifçi, konuşmasında önümüzdeki yıllarda eğitim alanında yaşanabilecek gelişmeler ve ortaya çıkabilecek sorunlara değinerek çözüm önerilerinde bulundu.

Ayrıca toplantıda güncel siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ele alınarak kapsamlı değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.