Ahlatcı Çorum FK yarın sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçının taktik çalışmasını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile babası rahatsızlandığı için izin verilen Hakan dışında tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışması ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Daha sonra önce yarı sahada ardından tam sahada Ümraniyespor maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Direktör Serkan Özbalta mevkisel olarak futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

Futbolculardan çabuk oynamaları ve pas hatası yapmamaları konusunda uyaran Özbalta oyun disiplininden sonuna kadar kopmamalarını istedi.

Ahlatcı Çorum FK yarın akşam oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.